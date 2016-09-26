20 مليون دولار لتزويد الشرطيين الامريكيين بكاميرات مراقبة

اعلنت وزارة العدل الأمريكية تخصيص 20 مليون دولار لتزويد عناصر الشرطة بكاميرات المراقبة المثبتة على الصدر وذلك بغية “زيادة الشفافية ومسؤولية الشرطيين”.

واكدت الوزارة إن الموارد ستستخدم لشراء المعدات التقنية وصيانتها وتعليم الكوادر، في 32 ولاية أمريكية.

وتأمل الوزارة في أن هذا الإجراء، الذي يمثل جزءا من مجموعة تدابير تهدف إلى إصلاح قوات الأمن الوطنية، أطلقت العام 2014، سيساعد كذلك على تسجيل الأحداث على نحو أفضل إضافة إلى “كسب ثقة المواطنين بالشرطة”.

ويأتي هذا القرار على إثر سلسلة الاحتاجاجت وأعمال الشغب في مدينتي شارلوت (ولاية كارولينا الشمالية) وتالسا (ولاية أوكلاهوما) التي أعقبت مقتل مواطنين اثنين من أصل إفريقي على يد شرطيين، ما أثار جدلا واسعا في المجتمع الأمريكي حول قضايا تتعلق بالعنصرية ومسؤولية الشرطة إزاء المواطنين.