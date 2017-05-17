«200» ألف طالب وطالبة في امتحانات جامعة دمشق

تستعد جامعة دمشق لامتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2016-2017 التي تنطلق في شهر حزيران القادم والمتوقع أن تشمل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة.

الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أوضح أن الامتحانات ستبدأ في ال4 من الشهر القادم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبعض الكليات النظرية التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب ثم تتوالى في الكليات الأخرى كل حسب برنامجه ومقرراته وتستمر لمدة شهر كامل مبينا أن هناك تنسيقا كاملا ما بين قيادة الفرع ورئاسة الجامعة بخصوص هذا الموضوع وعقدت عدة اجتماعات ولقاءات من أجل تجاوز الصعوبات وضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

من جانبه قال الدكتور محمد حسان الكردي رئيس جامعة دمشق: إن عدد الطلاب المشمولين بالامتحانات يتجاوز ال200 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية بجميع كلياتها وفروعها مع تأمين كل المستلزمات والتجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحانات ومراعاة وتهيئة الظروف الملائمة للطلاب، حيث تم التأكيد على عمداء الكليات خلال اجتماع مجلس الجامعة مؤخرا بمتابعة أمور الطلاب والحرص على أن تكون الامتحانات نزيهة ونموذجية بما يضمن عدم حصول أي ظلم للطلاب.

وأشار الدكتور الكردي إلى أن البرامج الامتحانية صدرت في جميع الكليات وتم تعميم التعليمات على المراقبين للالتزام بها وتوضيح طريقة العمل داخل القاعات الامتحانية وتحديد المسؤءوليات لكل من رئيس القاعة وأمين القاعة والمراقب مع التأكيد على أن يكون هناك عضو هيئة تدريس على الأقل في كل قاعة من أجل متابعة أمور الطلبة.

وتضم جامعة دمشق 18 كلية ويتبع لها 3 فروع في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.