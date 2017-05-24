200 عمل فني ويدوي في معرض بجامعة حماة

ضم المعرض التقني السنوي الفني الذي أقامته جامعة حماة وبالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحماة في صالة كلية التربية أكثر من 200 عمل فني ويدوي تضمنت منتجات فنية متنوعة من مختلف الفنون. إضافة إلى أعمال مجسمات مصنوعة من الستيربور والجبس جسدت موضوعات علمية وثقافية والطبيعة والمعالم الأثرية بحماة.

وبين الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة أهمية الأعمال الفنية التي يتضمنها المعرض والتي تدل على براعة وإبداع الطلبة في المجال الفني والجمالي لافتا إلى أن الجامعات السورية هي حاضنات للعلم والمعرفة والعقول النيرة والمبدعة

وأوضح رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحماة أمجد نصر المولى أن لوحات الطلاب المشاركين في هذا المعرض تعبر عما يختزنه الشعب السوري من مواهب وعن اصراره على الابداع بالرغم من الحرب الارهابية التي تتعرض لها سورية معتبرا أن ذلك يعكس استمرار الحركة الثقافية والفنية حيث عبر كل طالب عن الموضوع الذى اختاره بأسلوبه الخاص ليشكل بصمته الفنية ولدينا دائما الطموح نحو الأفضل.