الشيخ: اللاعبون كانوا على قلب رجل واحد

أبدى أحمد الشيخ حارس مرمى المنتخب السوري سعادته الكبيرة بالفوز على الصين بنتيجة 2-1، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الشيخ: “الجهاز الفني لنسور قاسيون بقيادة المدرب فجر إبراهيم، درس التنين الصيني بشكل جيد، ووضع التكتيك المناسب لتجاوزه”.

وأضاف “خبرة المدرب فجر إبراهيم تفوقت على الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي الذي استقال من تدريب الصين عقب اللقاء”.

وتابع “اللاعبون كانوا على قلب رجل واحد، قدمنا مباراة كبيرة وحققنا الفوز عن جدارة ونجحنا في تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع الصين”.

ونوه “الأجواء داخل المنتخب السوري رائعة، حققنا الانتصار بفضل الروح القتالية للاعبين. سعادتي لا يمكن وصفها بالكلمات بعد دعوتي للمنتخب لأول مرة والفوز على منتخب كبير وعنيد ومتطور”.

وأتم “نتمنى من أنصارنا المزيد من الدعم المعنوي، وبدورنا سنواصل التدريب للبقاء في أفضل حالاتنا”.

وارتفع رصيد منتخب سورية إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الصين عند 7 نقاط في المركز الثاني.