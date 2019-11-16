برشلونة: فيدال ليس للبيع

كشف تقرير صحفي إيطالي عن تطور جديد بشأن مستقبل نجم برشلونة في ملعب الكامب نو، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط التشيلي أرتورو فيدال بالرحيل عن برشلونة والانتقال لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن البارسا قرر التمسك ببقاء اللاعب.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، فإن برشلونة لن يفرط في خدمات أرتورو فيدال، حيث أن بطل الليجا لم يفكر في رحيل اللاعب من الأساس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مستعد للسماح برحيل لاعب واحد فقط وهو الكرواتي إيفان راكيتيتش.