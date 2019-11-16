حملة تبرع بالدم و فعاليات تطوعية لطلائع البعث في اللاذقية

اللاذقية – نورا جولاق

بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة نفّذ فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية حملة تبرع بالدم في مركز نقل الدم في اللاذقية بمشاركة القيادات والكوادر الطليعية تعبيرا عن الوفاء لنهج التصحيح المجيد.

وبهذه المناسبة أقام فرع الطلائع حملات نظافة في المدارس وزيارة بعض أسر الشهداء وزيارة دار الراحة للمسنين والمشاركة بقطاف الليمون والزيتون وذلك ضمن فعاليات تطوعية متنوعة.

وأشارت الرفيقة سامية صنين أمينة فرع طلائع البعث في اللاذقية بأن هذا اليوم التطوعي يأتي بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة التي بنت سورية الحديثة وأرست دعائمها القوية ولا سيما بناء الجيش العقائدي الذي يسطر انتصارات التحرير و لفتت إلى أنه تعبيرا عن الوفاء لتضحيات جيشنا الباسل نفذ فرع طلائع البعث في اللاذقية الحملة الوطنية للتبرع بالدم بمشاركة 50 من المشاركين الطليعين.

وعن هذه الفعالية تحدث الرفيق عماد مهنا رئيس مكتب التربية والطلائع الحزبي الفرعي بأنها وقفة مع الذات مع العطاء قائلاً إن هذا اليوم أردنا أن يكون جزءا منه للتبرع بالدم لكي نقول إلى بواسل جيشنا الذين يرابطون على كل ثغور الوطن والذين حققوا الإنتصار على كامل الجغرافيا السوري أقسمنا في منظمة طلائع البعث وضمن كوادر الطلائع والتربية أن نثّبت هذا النصر لذلك وجب علينا أن نقدم جزء من هذه الدماء لتكون عربون محبةٍ ووفاء إلى الجيش العربي السوري.

وعن حملة التبرع بالدم قالت الرفيقة هاجر غنوم عضو قيادة فرع طلائع البعث رئيس مكتب التنظيم والإعداد إن “الهدف من هذه الحملة هو استمرار لعطاء تشرين التصحيح فهي مسيرة عطاءٍ متجدد وأنه لشيء عظيم أن يمتزج دمنا كمواطنين بدم جرحى جيشنا الباسل”.