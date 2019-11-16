كهرباء دمشق.. محطة تحويل ابن النفيس بالخدمة

وضعت وزارة الكهرباء محطة تحويل ابن النفيس 66/20 كيلو فولت بالخدمة والتي بلغت كلفتها نحو 5ر6 مليارات ليرة سورية، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للحركة التصحيحية.

المحطة التي تبلغ استطاعتها 90 ميغا فولت امبير نفذت بأحدث التقنيات وهي تساعد باستقرار التغذية الكهربائية في مدينة دمشق وتخفيف الأحمال الكهربائية وتأمين وثوقية واستقرار التغذية وتوفر المحطة عامل أمان ووثوقية عالية إذ لا يتعرض فيها العمال لأي خطر مثل المحطات القديمة وتجهيزاتها مغلقة وداخلية ومساحتها اقل ب3 أضعاف من مساحة المحطة العادية.

وأوضح وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن المحطة نفذت بكوادر وخبرات وطنية وستسهم في معالجة الأحمال الكهربائية بعدد كبير من أحياء مدينة دمشق وهي تأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها الوزارة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وبناء محطات جديدة.