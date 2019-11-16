ملتقى البعث للحوار بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في الحسكة

بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة التي فجرتها قواعد حزبنا العظيم بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد أقامت قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة ملتقى البعث للحوار بعنوان “الحركة التصحيحية..قائد وحزب وشعب”.

شارك في أعمال الملتقى الرفيقان عبد الرحمن سلطان ورائد لحدو وأدار الحوار الرفيقة البتول عليوي.

وأشار المحاورين إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحركة التصحيحية في كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية، ولعل أهمها وأبرزها حرب تشرين التحريرية التي حطمت أسطورة الكيان الصهيوني الذي زعم بأنه الجيش الذي لا يقهر، كما أن حرب تشرين التحريرية جاءت بعد نكسة حزيران لتعيد الانتصارات والألق من جديد في نفوس الشعوب العربية، كما أن هناك العديد من الإنجازات ومنها الجبهة الوطنية التقدمية ومجلس الشعب والإدارة المحلية والدستور والتطوير الأفقي العامودي في كافة المؤسسات العسكرية والإقتصادية والتعليمية والتربوية والصحية والثقافية.

وأشار المتحدثون إلى مسيرة التطوير والتحديث التي قادها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد والتي تضاهي في التطور الدول المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا كما صدرت عدة قوانين ومنها قانون الأحزاب وقانون الإعلام وقانون الإدارة المحلية والتطوير الواضح في القوانين التي دخلت في كافة المفاصل والمؤسسات الوطني.

الحسكة – إسماعيل مطر