نيمار يسعى للحاق بموقعة ريال مدريد

يبذل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قصارى جهده للتعافي من إصابته، ليلحق بمواجهة ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر، خلال تشرين أول الماضي، مع المنتخب البرازيلي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن كل المؤشرات تؤكد لحاق نيمار بمواجهة ريال مدريد، التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 تشرين الثاني الجاري.

وأضافت: “تطور نيمار يسير بشكل جيد جدًا، واللاعب يسير وفقًا للمخطط الذي وضعه أطباء باريس سان جيرمان، وسيكون الاختبار الأول له ضد ليل في الدوري الفرنسي، قبل مواجهة ريال مدريد بـ4 أيام”.

وسيبدأ نيمار العمل مع المجموعة، الاثنين المقبل، عقب عودة اللاعبين الدوليين.

وينتظر مدربه توماس توخيل تعافيه بشكل نهائي، لكي تكتمل القوة الهجومية الضاربة، خاصةً بعدما استعاد خدمات كافاني.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى في دوري الأبطال، برصيد 12 نقطة، حيث حسم عبوره بالفعل لدور الـ16، بينما يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 7 نقاط، ويسعى لخطف بطاقة التأهل الثانية.