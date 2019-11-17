أصدقاء المصلحة.. كيف نكتشفهم؟

إذا كنت تعتقدين أن لديك العديد من الأصدقاء، فيجب أن تُراجعي نفسك في هذا الأمر، هناك من يعرفك لأجل مصلحته، هناك أصدقاء السوء وهناك الأصدقاء العابرون الذين تعرفينهم فترة وبعد ذلك يختفون.

– أصدقاء المصلحة يبرزون من خلال الطرق التي يتبعونها في التعامل معك، فإن كنت شخصاً له مكانة بين الناس زاد أصدقاء المصلحة لديك، وسوف تعرفين كيف تتعاملين مع هذا النوع وصفاته.

– تجمعكم مصلحة معينة، مثل المدرسة أو العمل.

– صديق المصلحة لا يتكلم معك ولا تشعرين بقربه منك إلا عندما يكون في حاجة إلى شيء معين، وأنت تملكينه.

– تجدينه يضع مصلحته الشخصية فوق أي شيء.

– لا يتكلم معك لفترة طويلة، وفجأة تجدينه يتكلم معك كثيراً، ويتقرب إليك، فاعلمي أنه يريد مصلحة في هذا الوقت.

– عندما ينتهي الشيء الذي يجمعكم معاً، مثل الدراسة أو العمل، لن تجدي له أثراً في حياتك، وسوف يختفي إلى الأبد.

– لن يسأل عنك أو عن حياتك الشخصية، ودائم التكلم عن نفسه وعن حياته الشخصية.

– تجدينه يتكلم عن أصدقائه الآخرين بالسوء اعلمي أنه يتحدث عنك أيضاً معهم.

– يشعر بالغيرة والحسد عندما تحصلين على درجة أعلى منه، أو منصب أعلى منه أو ترقية، وتجدينه يبدأ في ذكر عيوبك أمام الناس.

إذا اكتشفت أن شخصاً يتعامل معك من أجل مصلحته الشخصية فقط، يجب أن تتعاملي معه بالطرق التالية:

– تجنبي الاقتراب منه إلى درجة كبيرة، وضعي دائماً بينك وبينه حدوداً لا يتخطاها.

– عندما يطلب منك شيئاً، لا تستجيبي لكل ما يطلبه منك، وحاولي أن تنسحبي بأسلوب لطيف.

– لا تتكلمي معه عن أسرارك، لأنه سوف يتخدها سلاحاً ضدك، وسوف تندمين في يوم من الأيام.

– لا توافقيه على كل شيء، ولا تخجلي في أن ترفضي طلبه، لأنه في الأغلب يستغل طيبتك وحياءك من أجل مصالحه.