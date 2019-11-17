الجزائر.. انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة

ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن قيادة الجيش أعطت التعليمات لكل القوات الأمنية المعنية، لتوفير الشروط الملائمة، لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ولفتت إلى أن هذا التحرك يأتي لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن، عشية انطلاق الحملة الانتخابية.

بيان الوزارة جاء قبل ساعات من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات، صبيحة اليوم الأحد، حيث يبدأ المرشحون الخمسة المشاركة في مؤتمرات عبر مختلف ولايات البلاد لشرح برامجهم.

وكان مرشحو الرئاسة الجزائرية وقعوا، أمس السبت، ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية، والذي يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق، وتجنب تبادل الاتهامات وإطلاق تصريحات تحريضية