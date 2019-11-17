الحسكة.. قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون 25 شاباً ويقتادونهم إلى جهة مجهولة

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية جرائمها بحق الأهالي في ريف الحسكة حيث أقدمت على اختطاف عدد من الأهالي بريف رأس العين.

وقالت مصادر محلية: إن “مجموعة إرهابية من مرتزقة الاحتلال التركي أقدمت على اختطاف 25 شاباً من أهالي قرى تل عطاش وكاجو والشركة وتل جما والمرندية وشلاح وتل سنان والسفح بريف رأس العين شمال غرب الحسكة”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ومرتزقته اقتادوا الشبان المختطفين إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الحسكة الشمالي أقدمت مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية مساء اليوم وفي إطار ممارساتهم الإرهابية بحق الأهالي على اختطاف شابين شقيقين من قرية أم حرملة التابعة لبلدة أبو راسين أثناء قيامهما بأعمالهما اليومية وطلبوا لاحقاً فدية مالية مقدارها 15 مليون ليرة سورية من ذوي المختطفين.

ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في التاسع من الشهر الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين باتجاه