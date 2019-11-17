العمل قبل الساعة 9 يعتبر الأقرب إلى التعذيب!!

جعل الناس الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً بدء دوام عملهم قبل الساعة 9 صباحاً هو أقرب إلى “التعذيب”، وفقاً لأحد خبراء النوم في المملكة المتحدة.

كما أن الطلب من الموظفين العمل من الساعة 9 إلى الساعة 5 عصراً يرهق أجسادهم ويتعبهم نتيجة الحرمان من النوم، بحسب ما نقلت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية عن الدكتور بول كيلي.

وقالت جامعة أوكسفورد الأكاديمية أنَّ هذه المسألة تُشكل خطراً على الأداء حتى سن الـ 55 بعدما يحتاج الموظفون إلى ساعات نوم أقل.

وقال الدكتور كيلي: “لا يمكننا أن نغير إيقاع حياتنا على مدار 24 ساعة، لا يُمكن أن تعتاد فجأة على الاستيقاظ في وقت معين، فالحرمان من النوم بمثابة التعذيب”.

وقال الدكتور كيلي، وهو زميل فخري في مركز البحوث السريرية للنوم في جامعة أوكسفورد ومعهد علم الأعصاب الإيقاعية إنَّ “هناك حاجة المجتمع إلى تغيير دوام العمل والمدرسة لتتناسب مع عقارب الساعة الطبيعية لجسم الإنسان”.

والشركات التي تجبر الموظفين لديها على بدء العمل في وقت مبكر، تجعلهم عُرضة لتراجع إنتاجيتهم وتراكم المشكلات الصحية لديهم، ولفت كيلي في مهرجان العلوم البريطاني في برادفورد: “هذه قضية كبرى في المجتمع، إذ ينبغي على الموظفين البدء بالعمل في الساعة العاشرة صباحاً.

وغالباً ما يكون الموظفون محرومين من النوم، ما يعتبر ضاراً لأجهزة الجسم إذ يُؤثِّر في الأنظمة العاطفية والأداء البدني في الجسم”.

ودعا الدكتور كيلي إلى تأخير أوقات العمل في المدارس وأماكن العمل نتيجة للبحث في إيقاعات ساعة جسم الإنسان خلال الـ 24 ساعة، وتبين أنَّ قلة النوم تؤثر في الانتباه والذاكرة على المدى الطويل وتشجِّع على تعاطي المخدرات والكحول.