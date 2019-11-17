ترويجا للسياحة.. استطلاع استكشافي لوادي الكهوف في جرود حلبون

تعتبر سورية منجما غنيا بالمعالم السياحة بأشكالها وأنواعها المختلفة حيث تمتلك 33 حضارة و 3000 موقعا أثريا، إضافة الى التنوع الطبيعي الواسع من ساحل وجبال وغابات وأنهار ومغائر وكهوف وبحيرات طبيعية واصطناعية ومصائف، ولكن هذا المنجم يحتاج إلى سياسة استثمارية وتسويقية رائدة تستطيع جذب السواح من كل أنحاء العالم.

ونظراٌ لأهمية قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني وللدور الهام والحاسم للتسويق السياحي في جذب عشرات الملايين من السّواح وليس مئات الآلاف فقط، ولخلق مقاصد سياحية جديدة وإدراجها على الخارطة السياحية نفذت الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق استطلاع استكشافي لموقع وادي الكهوف في جرود حلبون بمحافظة ريف دمشق منطقة “وادي الشعب” بهدف توثيق الكهوف الأثرية فيها وتسليط الضوء عليها وكان قد سبقها نشاط آخر تخلله إنشاء جدار تسلق وتجارب إنزال جبلي بهدف تحديد طبيعة هذا الوادي وإمكانية تثبيت مواقع لبعض الرياضات الجبلية فيه.

الجدير بالذكر أن جرود حلبون تعتبر من المواقع الطبيعية الغريبة والاستثنائية والغنية جداً بالتنوع الحيوي على مستوى الطبيعة الجيولوجية وتضاريس الأرض يضاف إلى ذلك وجود معالم أثرية وتاريخية هامة جداً.

البعث ميديا/خاص