خسارة موجعة في انتخابات لويزيانا للحزب الجمهوري

ذكرت وكالة اسوشيتد برس اليوم أن إعادة انتخاب الديمقراطي إدواردز حاكماً لولاية لويزيانا لولاية ثانية أمس خيبت آمال الجمهوريين باستعادة هذا المنصب رغم الدعم النشط من قبل ترامب الذي زار الولاية ثلاث مرات في الأشهر الماضية بغية التعبير عن تأييده للمرشح الجمهوري رجل الأعمال ريسبون.

ولفتت الوكالة إلى أن إدواردز الذي ركز على قضايا أشمل خاصة بالولاية بدلاً عن الأجندة الحزبية تمكن من حصد نحو 51 بالمئة من أصوات الناخبين مشيرة إلى أن جهود ترامب جلبت في الوقت نفسه تأثيراً معاكساً ودفعت الناخبين من معارضي الرئيس وذوي البشرة السمراء إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الديمقراطي في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.