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دعم أصحاب متلازمة داون لتغيير الصورة الذهنية عنهم ودمجهم في المجتمع
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منظمات أهلية
17/11/2019
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دعم أصحاب
#متلازمة_داون
لتغيير الصورة الذهنية عنهم ودمجهم في المجتمع
تقرير: بلال ديب
إعداد: صفوان الماضي
تصوير: يزن ميّا – مجد عمران
انتاج تلفزيون BTV مديرية الإعلام الالكتروني في دار البعث
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