دعم أصحاب متلازمة داون لتغيير الصورة الذهنية عنهم ودمجهم في المجتمع

دعم أصحاب متلازمة داون لتغيير الصورة الذهنية عنهم ودمجهم في المجتمع
دعم أصحاب #متلازمة_داون لتغيير الصورة الذهنية عنهم ودمجهم في المجتمع
تقرير: بلال ديب
إعداد: صفوان الماضي
تصوير: يزن ميّا – مجد عمران
انتاج تلفزيون BTV مديرية الإعلام الالكتروني في دار البعث

 

 

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