طلبتنا في سلوفاكيا: ذكرى الحركة التصحيحية حافز لإعادة إعمار سورية

جدد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات السلوفاكية وقوفهم إلى جانب وطنهم فى الحرب على الإرهاب واعتزازهم بالمنجزات التي حققتها الحركة التصحيحية.

وقال فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بسلوفاكيا في بيان اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للحركة التصحيحية إن ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة لاتزال الدافع والحافز من أجل تحسين الأداء وبذل الجهود الحثيثة لإعادة إعمار سورية بشكل أفضل مما كانت عليه.

وأشار البيان إلى أن الحركة التصحيحية المجيدة أرست دعائم دولة قوية فاعلة قادرة على تأمين مصالح شعبها وحماية سيادتها من الأعداء المتربصين بها لافتا إلى أن سورية أضحت نتيجة هذه الحركة حرة في قرارها على كل الأصعدة وتحررت من كل القيود المعادية للأمة العربية.