فوائد مذهلة للزعتر الأخضر

يتمتع الزعتر الأخضر بأكثر من 20 فائدة صحية إضافة إلى رائحته وطعمه المميزين، ويطلق عليه صفة “مفرح الجبال لأنه يعطر الجبال برائحته ويوجد الزعتر الأخضر خصوصاً في دول حوض الأبيض المتوسط.

إليكم الـ20 فائدة صحية للزعتر الأخضر:

1- يساعد على علاج السعال والالتهابات، والربو، والبلغم.

2- يعمل على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب.

3- يعتبر مسكناً للألم ومطهراً ومنشطا للدورة الدموية.

4- يعالج التهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول.

5- يساعد على طرد الغازات من المعدة ومنع التخمر كما يساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية.

6- طارد للفطريات والطفيليات مثل الأمبيا المسببة للدوسنتاريا، وقاتل للميكروبات نظرا لإحتوائه على مادة

الكارفكرول.

7- يعتبر نباتاً قابضاً حيث يعالج حالات الإسهال، ويفضل أن يؤخذ الزعتر مع زيت الزيتون.

8- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

9- تناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد جداً لتقوية الذاكرة وسرعة استخراج المعلومات المخزنة وسهولة الاستيعاب.

10- يساعد الزعتر على تنشيط جلد الرأس ومنع التساقط وتكثيفه.

11- يفيد الزعتر أيضاً في وجع الأسنان والتهاب اللثة وخصوصاً إذا طبخ مع القرنفل.

12- يعالج الزعتر التهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية.

13- يساعد الجسم على التعرق في حالات الحرارة والأمراض.

14- يمزج الزعتر مع المرهم ليستعمل في معالجة الثآليل.

15- يستعمل في صناعة العطور ومركبات التجميل والصابون ومزيلات العرق.

16- يستخدم في حفظ اللحوم.

17- يستعمل في حالات الصدفية، الأكزيما، معالجة الحروق الجلدية، ويعتبر طاردا للبعوض عن الجلد.

18- يستعمل في علاج مرضى السكري.

19- ينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء.

20- يعمل على تنقية الدم عند شرب مغلي الزعتر مع العسل على الريق يومياً.

21- مفيد في تفتيت حصى الكلى.