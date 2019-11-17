قبرص.. ضبط آلية تجسس تعود لضابط سابق في استخبارات كيان الاحتلال

أعلنت الشرطة القبرصية أنها ضبطت آلية يملكها ضابط سابق في استخبارات كيان الاحتلال الاسرائيلي مجهزة بنظام مراقبة وتجسس متطور قادر على قرصنة الاتصالات.

وذكرت فرانس برس أن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع ونشرته مجلة فوربز الأميركية جعل الحكومة القبرصية تفتح تحقيقا في القضية حيث يعرض ضابط استخبارات كيان الاحتلال “تال ديليان” والذي عرف عنه بأنه يترأس شركة مقرها قبرص في الفيديو آليته.

وقالت الشرطة القبرصية في بيان لها: إن “المحققين قاموا بتفتيش مكاتب الشركة في مدينة لارنكا الساحلية بجنوب شرق الجزيرة وعثروا على أدلة مختلفة و تجهيزات إلكترونية للمراقبة وتمت مصادرتها إضافة إلى أدلة أخرى”، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل انتهاكات محتملة للقانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة.

وقال قائد الشرطة كيبروس ميخايليديس لإذاعة محلية إنه يتم حاليا استجواب “ديليان” كما سيتم استجواب مواطنين قبارصة.

ووفق مجلة “فوربز” فإن تجهيزات الآلية البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتفي والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.