وليامز: اتصال ترامب برئيس أوكرانيا غير معتاد وغير لائق

بهدف عزل ترامب، اعتبرت جنيفر وليامز مساعدة نائب الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية مايك بنس أمام مشرعين، إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تموز الماضي بأنه كان “غير لائق و غير معتاد”.

وكانت وليامز تستمع للاتصال الهاتفي الذي أجري يوم الـ 25 من تموز الماضي.

وجاء في نص شهادة وليامز أمام الكونغرس أمس وفق ما نقلت رويترز “أن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية صدمني باعتباره غير معتاد وغير لائق”.

وأضافت: “الحديث كان أكثر سياسية في طبيعته من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما وصفتها بأنها إشارات محددة لجدول الأعمال السياسي الشخصي للرئيس”.