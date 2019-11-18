اجراءات مستعجلة و تدابير مكثّفة لتسهيل تسويق الحمضيات في اللاذقية 

لتسهيل تسويق الحمضيات داخل وخارج المحافظة وتذليل الصعوبات وبشكل لحظي امام عملية التسويق والشحن, أصدر محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي للمهندس فراس سوسي عضو المكتب التنفيذي لشؤون الزراعية, على ان تتواجد اللجنة في مقر عملها بمركز السورية للتجارة في سوق الهال خلال فترة التسويق.

وتضم اللجنة في عضويتها مدير المناطق الصناعية والحرفية المهندس محمد علي ورئيس مركز الشرطة في المنطقة الصناعية وسوق الهال الرائد سامر علي ومعاونو مدير الزراعة المهندس نواف شحادة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جورج نعمة وفرع السورية للتجارة المهندس شادي دلالة ورئيس لجنة سوق الهال غسان خير وتقدم اللجنة تقريرها بشكل يومي الى محافظ اللاذقية وتستعين بمن تراه مناسبا لانجاز مهامها.

كما اصدر المحافظ السالم قرارا بتخصيص صهريج مازوت لتعبئة السيارات الشاحنة التي تعمل على تسويق المادة ضمن سوق الهال لتسهيل عملها بتسويق الحمضيات وبما يصب بالمحصلة في خدمة المزارعين.

اجراءات المحافظة لم تقتصر على هذا الجانب بل شملت ايضا توقيع عقد لصيانة الطرقات و تأهيلها في السوق مع صيانة اجهزة الانارة التي بدأت اعمالها في السوق بشكل فوري.

وشهدت سوق الهال تحسنا من حيث كميات الحمضيات المسوقة والاسعار خلال اليومين الاخيرين وفق بيانات صادرة من لجنة سوق الهال ومن بعض المزارعين و التجار الذين يعملون على شحن المادة الى اسواق في محافظات اخرى و تم العمل على مساعدتهم من قبل المحافظة و تسهيلات بالمرور.

و يضاف الى هذه الاجراءات قرار الحكومية بتخصيص 30 سيارة شاحن لنقل المادة الى الأسواق في المحافظات الاخرى.