“الفاو” تنفذ دورة تدريبية  لبناء قدرات موظفي الإرشاد البيطري في حماة

أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين ومديرية الزراعة بحماة دورة تدريبية تعد الأولى من نوعها بعنوان “بناء قدرات موظفي الإرشاد الزراعي”وذلك بمشاركة نحو 45 متدرباً ومتدربة من محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة وحلب وادلب والرقة.

ويتضمن برنامج الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، 27ورقة علمية موزعة على 6 جلسات حول دور الإرشاد في التواصل مع المربين وبناء الثقة وممارسات الإدارة الجيدة في القطيع والتشريعات الوطنية المعمول بها وأدوات الإرشاد البيطري وسلامة الأغذية للمنتجات الحيوانية والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمعايرة الدوائية لسلامة الغذاء والعديد من الموضوعات الأخرى.فضلاً عن القيام بزيارات لمخابر مديرية الزراعة وكلية الطب البيطري بحماة.

وقال الرفيقان المهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب والمحافظ الدكتور محمد الحزوري خلال حضورهما افتتاح الدورة: أن سورية متطورة في مجال البحث العلمي لا سيما في مجال الزراعة من خلال مراكز البحوث العلمية التابعة لها والمنتشرة على الجغرافية السورية والذي حاول الإرهاب تدميرها.

وأشارا إلى أهمية هذه الدورة في العودة الى إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بالقطاعين الزراعي والحيواني .

وذكر الدكتور سمير إسماعيل نقيب الأطباء البيطريين في سورية أن الفئة المستهدفة هم الأطباء البيطريين الميدانيين والمهندسين الزراعيين من القطاع الخاص وموظفي الإرشاد في مديرية الزراعة مضيفا أن الهدف من الدورة إرشادي بحت وتطوير ثقافة العاملين في مجال الإرشاد البيطري وإيصال المعلومة إلى المربيين وتعليمهم كيفية زيادة الإنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية وبمواصفات عالية وبأقل التكاليف وآلية الاستفادة من بقايا المحاصيل واستخدامها كأعلاف.

وبين الدكتور جورج خوري كبير خبراء “الفاو” لشؤون الثروة الحيوانية في سورية أن الهدف من هذه الدورة هو تطوير وتحسين قدرات موظفي الإرشاد البيطري ،ونقل التقنيات الحديثة والإدارة الجيدة لقطعان الثروة الحيوانية إلى جانب دعم وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني في سورية. في حين رأى مايك روبنسون خبير منظمة الفاو أن هذه الدورة تقوم بنشر الممارسات الصحيحة والمحسنة والمطورة في مجال الإرشاد الزراعي والبيطري وتزيذ الوعي وإعداد مدربين يكون لديهم قدرة على تنفيذ دورات لاحقا للتعامل الصحيح مع الأضرار التي لحقت بالقطاعين الزراعي والحيواني معاً.

من جانبه وضح الدكتور ظافر كوكو رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة أن الدورة تتناول الأمراض المستوطنة والوافدة وتدابير الوقاية وطرق الوقاية والمعالجة إصابات الأظلاف ومرض الانتروكسيميا عند الحيوانات الصغيرة والتأثير السلبي للاستخدام العشوائي للأدوية البيطرية والتحكم والسيطرة على الطفيليات الدموية والتهاب الضرع والسيطرة عليه وطرق أخذ العينات المخبرية وتخزينها ونقلها للتشخيص المخبري والتلقيح الصناعي والتحسين الوراثي وبدائل الأعلاف والاستخدام الأمثل للنفايات الزراعية وإدارة المزرعة المثالية .

حضر الدورة الدكتور عبد الحميد العموري عضو المكتب التنفيذي للمحافظة والمهندس عبد المنعم الصباغ مدير زراعة حماة والدكتور محمد فاضل عميد كلية الطب البيطري بحماة .

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد