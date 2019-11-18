انهيار جسر جنوب غرب فرنسا

لقيت فتاة مصرعها وأصيب عدد آخر بجروح جراء انهيار جسر فوق نهر تارن جنوب غرب فرنسا اليوم.

ونقلت قناة فرانس24 عن السلطات المحلية قولها:”انهيار الجسر أسفر عن مصرع فتاة تم انتشال جثتها من مياه النهر بينما تم إنقاذ والدتها فيما أصيب عدد آخر بجروح كما تسبب الانهيار بسقوط ثلاث حافلات في مياه النهر”.

وشارك نحو 60 من عمال الانقاذ بينهم غواصون إضافة إلى 40 شرطياً في عمليات البحث والانقاذ كما تم إرسال مروحيات طوارئ إلى مكان الحادث.