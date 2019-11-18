تصفيات أمم أفريقيا 2021..  اختبارات سهلة للعرب في ثاني الجولات

تستكمل اليوم وغداً الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات الكاميرون 2021، وسيقصّ المنتخب المصري شريط المنافسات العربية في هذه الجولة عندما يفتتح مباريات اليوم أمام نظيره منتخب جزر القمر الذي يتصدر المجموعة السابعة بفوزه في الجولة الأولى على توغو بهدف نظيف، فيما يحتل الفراعنة المركز الثالث بعد تعادل مخيب أمام كينيا بهدف لهدف، ويتوقع أن نشهد انتفاضة قوية من رفاق محمد صلاح يصالحون فيها جمهورهم وخاصة وأن المباراة تلعب على أرضهم.

وسيلاقي غداً المنتخب المغربي ثالث المجموعة الخامسة نظيره البوروندي متذيل المجموعة، في مباراة الفوز بها مطلب ملح بعد سلسلة النتائج السيئة التي خلا فترة التحضير للبطولة حيث تعادل المغاربة أمام ليبيا والجزائر وخسروا أمام الغابون بثلاثة أهداف لهدف وفي مستهل لقاءاتهم تعادلوا مع الجار الموريتاني.

عربياً أيضاً، تبدو حال بطل أفريقيا المنتخب الجزائري وجاره المنتخب التونسي الأفضل إلى الآن، حيث استطاع كل منهما تسجيل حضور قوي في أوّل لقاء، فتصدر الجزائر المجموعة الثامنة بعد اكتساح زامبيا بخماسية نظيفة ومن غير المرجح أن يواجه صعوبة مع مضيّفه البوتسواني الذي تعادل سلبياً مع زيمبابوي، أما نسور قرطاج نجحوا بإكرام وفادة المنتخب الليبي بأربعة أهداف لهدف وينتزع صدارة المجموعة من المنتخب التنزاني بفارق الأهداف، وعلى الأرجح أن يستمر التونسيون بأدائهم القوي ويعودوا بنقاط المباراة الثلاث من غينيا الاستوائية.

مباريات اليوم: ساو تومي وبرينسيبي – غانا، جزر القمر – مصر، 3 عصراً، جزر الرأس الأخضر – موزمبيق، كينيا – توغو، غامبيا – الكونغو الديمقراطية، 6 مساءً، بوتسوانا – الجزائر 9 مساءً.

مباريات الغد: بورندي – المغرب، أثيوبيا – ساحل العاج، 3 عصراً، موريتانيا – جمهورية أفريقيا الوسطى، النيجر – مدغشقر، زامبيا – زيمبابوي، 6 مساءً، غينيا الاستوائية – تونس، ليبيا – تنزانيا، 9 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– لم يلتق منتخب مصر ومنتخب جزر القمر سابقاً في التصفيات الإفريقية، ويمتلك المنتخب المصري 3 انتصارات خلال مشواره في التصفيات إلى الآن فيما فاز جزر القمر مرتين فقط.

– فاز المنتخب المغربي مرة واحدة في آخر 5 لقاءات لعبها وتعادل 3 مرات وخسر مرة، بينما لم يحقق نظيره البوروندي أي انتصار فخسر 4 مرات وتعادل مرة.

– فاز المنتخب التونسي في 5 مواجهات من آخر 10 جمعته مع منافسه الغيني، وتعادلا في مناسبتين وخسر نسور قرطاج في 3 مناسبات آخرها عام 2004 في نفس المسابقة.

– خسر المنتخب الجزائري مرة واحدة في آخر 5 مباريات لعبها وكانت أمام المغرب بثلاثية نظيفة وتعادل مرتين وفاز مثلهما.

البعث ميديا || سامر الخير