رونالدو يغلق قضية ساري على طريقته الخاصة

أغلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، القضية التي أثيرت في الفترة الأخيرة داخل جدران قلعة السيدة العجوز، على خلفية استبداله خلال مباراة البيانكونيري وميلان، بالدوري الإيطالي.

وكان رونالدو قد عبر عن غضبه من قرار مدربه ماوريسيو ساري، الذي استبدله في مباراتين متتاليتين، ليخرج الدون غاضبًا إلى غرفة خلع الملابس مباشرة خلال مباراة ميلان وليس إلى مقاعد البدلاء.

وعقب توضيح الدون لحالة الغضب التي بدا عليها، واعترافه بأنه لم يكن في أفضل أحواله بالفعل في الفترة الأخيرة، يرغب كريستيانو في وضع حد نهائي لتلك القضية.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست“، أن رونالدو يخطط لإحضار جميع زملائه بالفريق لتناول العشاء في مدينة تورينو، موضحة أن الدون يريد الاعتذار لزملائه وإغلاق القضية.

ويستعد فريق يوفنتوس لاستئناف التدريبات يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة أتالانتا السبت المقبل، بمنافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.