ضبط 3 سفن دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار

أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية اليوم أنها ضبطت ثلاث سفن إحداها تتبع للنظام السعودي بعد أميال من جزيرة عقبان اليمنية دخلت الليلة الماضية المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق.

وأوضحت قوات خفر السواحل في بيان نقله موقع “المسيرة نت” أن طواقم السفن المضبوطة لم يتجاوبوا مع دورية خفر السواحل بعد مناداتهم على القناة الدولية مشيرة إلى أن عدم تجاوبهم يعتبر تحديا واضحا لكل القوانين الدولية البحرية وخرقا للسيادة اليمنية.

وأوضح البيان أنه تم إدخال السفن المضبوطة إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ الخطوات القانونية.

وأكدت قوات خفر السواحل حرصها على سلامة المياه الإقليمية وضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة واحترام السيادة اليمنية ومياهها الإقليمية مشيرة الى أنها لن تألو جهدا في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المياه اليمنية.