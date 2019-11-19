أوغلو: سياسات أردوغان الاستبدادية خطر على جميع الأتراك

اعتبر كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية تشكل خطرا على جميع الاتراك ولم يعد لاحد في تركيا أمان على ماله وحياته في ظل هذه السياسات.

وقال كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم: “لقد قضى أردوغان على الديمقراطية ويسعى للتخلص من جميع معارضيه عبر أجهزة الدولة التي سيطر عليها وأهمها القضاء الذي يصدر أحكامه بناء على تعليمات مباشرة منه” مضيفا “أردوغان دمر كل المعايير والقيم السياسية والاقتصادية والأخلاقية من خلال الفساد الذي أصبح السمة الرئيسية لنظامه المعادي لأبسط معايير حقوق الانسان وأهمها حرية الصحافة التي قضى عليها بالكامل”.

وجدد كيليتشدار أوغلو انتقاده لسياسة أردوغان تجاه سورية مشيرا إلى أن العديد من التداعيات الناجمة عن سياساته لا يمكن معالجتها إلا عبر الحوار والتنسيق مع الدولة السورية.