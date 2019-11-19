إعلان أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية-التعليم الموازي

أعلنت وزارة التربية أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهد التربية الرياضية-التعليم الموازي للعام الدراسي 2019-2020.

وضم الإعلان أسماء المقبولين في محافظات دمشق وحلب ودير الزور والحسكة من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ7 من تشرين الأول الماضي أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهد التربية الرياضية-التعليم العام في كل من دمشق وحلب ودير الزور والحسكة للعام الدراسي 2019-2020.