القوات العراقية تدمر أوكار لإرهابي “داعش” في نينوى

دمرت القوات العراقية اليوم ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي وضبط أسلحة من مخلفات الإرهابيين في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الحشد الشعبي قوله في بيان إن قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات نينوى تمكنت من تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب قضاء الحضر في نينوى.

وأضاف البيان إن القوة تمكنت أيضاً من ضبط دراجات نارية وأسلحة ومواد لوجستية للإرهابيين.