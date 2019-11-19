المهندس خميس يلتقي المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في سورية برئاسة وحيد الزعل حول دور النقابة في بناء الإنسان والتنمية البشرية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي أفرزتها الحرب.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتطوير عمل النقابة وتعزيز حضورها بشكل فاعل على الصعيد المجتمعي لتكون بنية مؤسساتية داعمة لخطة الدولة في التنمية والمساهمة بتطوير العملية التعليمية والتربوية.

وتم تكليف النقابة بتوسيع البنية الاستثمارية والامكانات المادية لها في جميع المحافظات ومراجعة بدلات استثماراتها المؤجرة لتكون وفق الأسعار الحقيقية إضافة إلى استثمار خبرات المتقاعدين من خلال تنظيم دورات تدريبية لتطوير المهارات والخبرات لدى الأعضاء.

وتم التطرق إلى دور النقابة في تقديم رؤى حول تطوير التعليم المهني والمعاهد التقانية والمناهج والكتاب الجامعي وتصويب عمل التعليم الخاص وتنظيم ورشات عمل مركزية وبالمحافظات لتطوير التنظيم النقابي ليكون فاعلا في العملية التربوية إضافة إلى تعديل التشريعات الناظمة لعمل النقابة ومراجعة الهيكلية والمهام ووضع خطة تدريب نوعية للقائمين على فروعها.

وتركزت طروحات الأعضاء حول ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي للمعلمين ومعالجة التشابكات المتعلقة باستثمارات النقابة وزيادة طبيعة العمل والحوافز للمعلمين ودعم الصندوق النقابي والمساهمة بإعادة إعمار مقرات النقابة التي تدمرت بفعل الإرهاب وتفعيل دور الوحدة النقابية على المستوى التربوي وتعديل قانون تنظيم الجامعات ومعالجة أوضاع شاليهات أوغاريت والقرية السياحية باللاذقية وإعادة هيكلة التعليم الخاص.