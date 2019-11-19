برلمان أطفال طرطوس وأسئلة برسم الإجابة

أقام فرع منظمة طلائع البعث بطرطوس ضمن خطة المنظمة برلمان الأطفال في المركز الثقافي العربي في طرطوس بمشاركة أطفال من كل مناطق المحافظة وكل طفل حمل شكوى وهموم المنطقة التي يمثلها وطرحها خلال جلسة البرلمان لإيجاد الحلول بهدف تقوية شخصية الطفل وتعريفه بعمل مجلس الشعب والمبادئ الديمقراطية بحضور الرفاق د. محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب ، وندى علي وسمير خضر عضوي قيادة الفرع وأميمة ابراهيم عضو منظمة طلائع البعث رئيس مكتب الثقافة.

وأكد رئيس برلمان الأطفال على التعاون والعمل مع الحكومة لحل المشاكل المطروحة وتأمين حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع والنهوض بالاقتصاد في كافة مجالاته الصناعية والزراعية والإنتاجية.

واستمع خلال جلسة البرلمان لمداخلات أعضاء برلمان الأطفال التي ركزت على إعادة النظر في كثرة تعديل المناهج وإحياء مشروع إقامة قطار سريع بين مدينة دمشق وحلب وإعادة عمل الخطوط الحديدية في كل المحافظات ومعالجة الأزمة في سورية على الصعيد الإقتصادي والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتنظيف الشوارع المؤدية إلى المدرسة وتعبيدها والعمل الجدي في بناء جامعة طرطوس وإيجاد الحلول لمناطق العشوائيات في المحافظة خاصة الرادار ووادي الشاطر والعمل على تخديمها والحد من ظاهرة عمالة الأطفال التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير وتزويد المدارس بشبكات الانترنت لأن المناهج الحديثة تعتمد على البحث.

وتساءل البرلمانيون الأطفال عن سبب سوء المادة النفطية وضرورة الحد من خطر الغازات المنبعثة من المنشآت الصناعية ( معمل الاسمنت، مصفاة بانياس، المحطة الحرارية..) وإيجاد حلول لأزمة المواصلات في مركز الإنطلاق الجديد وخطوط المناطق.

وأكدت الرفيقة أميمة ابراهيم أن منظمة الطلائع تعمل لتكريس التجربة لأنها تصقل نفوس الأطفال و تعلمهم معنى الديمقراطية و كيفية الحوار الجاد , ولفت الرفيق عيسى عويجان أمين فرع الطلائع إلى خطة المنظمة في إشراك الطلائعيين في التعبيرعن آرائهم وطروحاتهم وإيصالها للمعنيين بكل شفافية، وأجاب السادة نائب المحافظ ومدراء التربية والثقافة والبيئة على طروحات الطلائعيين.

البعث ميديا || طرطوس – رشا سليمان