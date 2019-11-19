حامل اللقب يلاقي وصيفه بكأس سلة سورية للرجال

يستهل فريق الجيش حامل لقب مسابقة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال سلسلة مبارياته بدور (الفاينال 6) عندما يلتقي وصيفه الوثبة غدا الأربعاء الساعة السادسة مساء في صالة غزوان أبو زيد في حمص.

المباراة مهمة للبطل كونها الافتتاحية له بهذا الدور ويريد الفوز فيها كي يضمن بقاؤه في دائرة المنافسة والمحافظة على لقبه الذي أحرزه العام الماضي ، وثانيا يريد نسيان خسارته بالدور الأول أمام الوحدة في ديربي دمشق وأنه يبقى أحد أهم الاندية السلوية السورية ويضم كوكبة من أهم وأقوى نجوم السلة السورية، أما الوثبة فيسعى لرد الدين لخسارته نهائي العام الماضي وثانيا لإحياء أمله بالتأهل لنصف النهائي لاسيما بعد خسارته المباراة الأولى بالمجموعة أمام الاتحاد في حلب بنتيجة (٦٨-٨١) وخسارته خروجه من خط المنافسة على التأهل..

مدير فريق الجيش النقيب علي شاهين قال “للبعث”: اللقاء هام لفريقنا كونه الافتتاحي لنا، وتم التأكيد على اللاعبين جميعاً بأن يظهروا بالصورة الحقيقة التي تليق بالفريق، ولقد نسينا مباريات الدور التمهيدي، والتفكير والتركيز منصب حاليا على هذه المباراة، وسيلعب الفريق بروح البطل وحامل الثنائية الموسم الماضي وسنقدم مباراة قوية تليق بنا..

اللقاء الثاني يقام في صالة الأسد بحلب الساعة السادسة مساء ويجمع الجلاء مع ضيفه الكرامة في المجموعة الثانية ، أصحاب الأرض قدموا مباراة قوية أمام الوحدة في دمشق وفازوا بنتيجة (٧٣-٦٨) ورغم فوز الفريق إلا أن التصرفات الطائشة للاعب وائل جليلاتي أشعلت فتيل الشغب(غير المبرر) من قبل جمهور الوحدة الذي لم يعجبه تصرف اللاعب وهذا يستدعي وقفة حازمة من قبل اتحاد السلة لاتخاذ إجراءات حاسمة بحق المسيئين، على العموم الجلاء لديه الإمكانات والحافز لتقديم مباراة قوية، لكنه سيصطدم بفريق نجح بقيادة مدربه هيثم جميل وكتيبة اللاعبين المميزين من فرض نفسه بقوة بين كبار الأندية المحلية وكان اللقاء الأول له فلن يرضى إلا بالخروج منتصرا..

البعث ميديا || عماد درويش