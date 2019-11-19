حركة “فتح”: إعلان واشنطن بشأن المستوطنات مخالف للقانون الدولي

أكدت حركة فتح أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المستوطنات “الإسرائيلية” غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية.

المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التصويت بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دليل واضح على عزلة الولايات المتحدة الدولية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، أمس، أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات متعارضة مع القانون الدولي، متجاهلا كل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.