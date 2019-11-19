سورية تهزم الفلبين.. وتتعزز صدارتها بالعلامة الكاملة

حلق منتخب سورية بعيداً في الصدارة بعدما تغلب على الفلبين 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد مكتوم بن راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل ورد سلامة هدف الفوز الثمين للمنتخب السوري في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز ابتعد منتخبنا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة متقدما على منتخب الصين الذي بقي ثانيا بـ7 نقاط فيما تجمد رصيد منتخب الفلبين عند 7 نقاط في المركز الثالث يليه منتخب المالديف الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط بفوزه على منتخب غوام اليوم 3-1 ويحتل منتخب غوام المركز الخامس والأخير دون نقاط.