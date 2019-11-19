طرق للتأكد من أن البيض طازج

يعتبر البيض من أهم المواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان، ويضطلع بأدوار مهمة في العديد من الوصفات، على سبيل المثال يؤدي دوراً أساسياً في النكهة والملمس واللون.

تتكون قشرة البيض من فجوات هوائية صغيرة جداً تتوسع مع مرور الوقت، إذا أردت أن تتأكد من أن البيض طازج عليك أن تتبع الخطوات التالية: