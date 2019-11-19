فيلم “لم شمل”.. وثائقي عن مدارس أبناء وبنات الشهداء

خاص – البعث ميديا

تصوير تقرير: سوار ديب

عرض على مسرح هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء بدمشق، الفيلم الوثائقي “لم شمل” للمخرج السينمائي المهند كلثوم، سيناريو سامر محمد اسماعيل وإنتاج هيئة أبناء الشهداء بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلان.

المدير العام لهيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء شهية فلوح قالت في كلمة لها خلال الافتتاح: ” الفيلم هدفه توثيق حياة أبناء الشهداء وتسليط الضوء على حياتهم اليومية في هذا الصرح العظيم الذي ارتفع شامخاً بقرار حكيم من القائد المؤسس حافظ الأسد، واستمرار النهج في رعاية كريمة وقيادة حكيمة من الرئيس شار الأسد والسيدة الأولى عقيلته الكريمة أسماء الأسد .

وأضافت “فلوح هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء غدت سباقة في رعاية كل انجاز علمي، وتفوق رياضي وفني ومسرحي، ونؤكد بأن سورية ستبقى معطاءة وخيرة ومنتصرة بأبنائها وجيشها الباسل”.

وشرح مخرج الفيلم المهند كلثوم أن “لم شمل” فيلم وثائقي “ديكودراما” متوسط الطول، ويسلط الضوء على تاريخ مدارس أبناء وبنات الشهداء منذ تأسيسها وحتى الآن، لإظهار الانسان الذي الي يدرس فيها، ويوثق التفاصيل اليومية والحياتية والدراسية.

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