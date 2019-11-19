لبنان.. إرجاء جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب

صرح الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، بأن جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم أُجلت إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال النصاب.

ضاهر ذكر أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، لا سيما الأمنية منها، حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب لجان نيابية، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس فإنه قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها.

وكان عشرات المحتجين تجمعوا، صباح اليوم، أمام المجلس لمنع النواب من الوصول إلى المبنى وحضور الجلسة التشريعية.