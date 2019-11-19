وفد حزب البعث يصل بكين ويجري مباحثات مع الشيوعي الصيني

وصل ‎وفد حزب البعث العربي الاشتراكي يصل إلى بكين وبدأ عقد مباحثاته مع الحزب الشيوعي الصيني.

والتقى وفد حزب البعث العربي الاشتراكي إلى جمهورية الصين الشعبية برئاسة الأمين العام المساعد للحزب هلال الهلال وزير العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، حيث بحث الجانبان العلاقات بين الحزبين وسبل تفعيلها وتعزيزها.

وأكد الرفيق الهلال خلال استقبال الحزب الصيني لوفد حزب البعث العربي الاشتراكي عمق العلاقات بين شعبين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية ليس وليدة اللحظة بل هي منذ عشرات السنوات.

ونوه الهلال إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الحزبين بما من شأنه العودة بالنفع لكلا الدولتين في ظل مرحلة إعادة إعمار ما دمرته العصابات الإرهابية في سورية.

وقدم الرفيق الهلال شرحاً للواقع التنظيمي للحزب ولاجتماعات اللجنة المركزية والنقاط الهامة والمفصلية التي وضعها الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد خلال الاجتماع والتي كانت تركز بشكل كبير على الجانب الفكري والاجتماعي والتنظيمي.

من جانبه السيد سونغ تاو أشار إلى رغبة الحزب الشيوعي الصيني بتطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين خاصة مع النظرة الاستراتيجية طويلة المدى التي ينظرها للعلاقات مع حزب البعث العربي الاشتراكي في ظل الدور الهام الذي لعبه البعثيون في حماية سورية من الإرهاب الإرهابيين القادمين من كل دول العالم لينشروا الأفكار المتطرفة والتكفيرية، منوها بأن موقف بلاده ومنذ بداية الحرب على سورية كان واضحاً ولم ولن يتغير ومشيراً إلى رغبة بلاده في المشاركة بإعادة الإعمار في سورية.

وزار الرفيق الهلال والوفد المرافق له القاعة التذكارية للزعيم الراحل ماو تسي تونغ ووضع إكليلاً من الزهور على الضريح إضافة لزيارة منصة تيانانمين..‎

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وبحث وفد حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرفيق المهندس هلال الهلال مع الكادر الإداري في مدرسة الإعداد الحزبي في بكين التابعة للحزب الشيوعي الصيني سبل تعزيز التعاون في المجال الفكري والثقافي بين الحزبين وسبل تطوير العلاقات الفكرية.

وأشار الرفيق الهلال خلال الحوار إلى أهمية الفكر والثقافة في إعداد كوادر حزبية قادرة على تحمل المسؤولية وضرورة اطلاع هذه الكوادر واستفادتها من تجارب الأحزاب الأخرى، ولفت الهلال إلى أن الحزب الشيوعي الصيني كان من الأحزاب الرائدة في مجال الإعداد والفكر وأن هذا الصرح الحزبي التنموي الإعدادي الذي خرج الكثير من قادة الدولة الصينية هو أهم دليل على ذلك.

وشدد الرفيق الهلال على ضرورة تعزيز التعاون بين مدرستي الإعداد في الحزبين ليرتقي إلى تطلعات الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد رئيس الجمهورية والرفيق شي جين بينغ رئيس دولة الصين الشعبية.

وقدم مدير مدرسة الإعداد الحزبي الحزب الشيوعي شرحاً مفصلا عن تاريخ المدرسة وآلية عملها والطرق الحديثة المتبعة في تطوير الأفكار وتعزيز فكر الحزب، مشيراً إلى رغبة الحزب الشيوعي الصيني في تعزيز العمل مع مدرسة الإعداد في دمشق والعمل على تبادل الكوادر للحصول على الاستفادة المتبادلة للجانبين.

و قدم الكادر الإداري في المدرسة وعدد من المتخصصين المشاركين في جلسة الحوار بعض الأفكار التي من شانها تطوير الإعداد الحزبي في كلا الحزبين. شارك في الجلسة من الجانب السوري الرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة المركزية للحزب.‎