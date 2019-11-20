أعراض نقص السوائل في الجسم

أفادت الهيئة الألمانية للتأمين الاجتماعي، إن الدوار والشعور بالتعب وجفاف الأغشية المخاطية تعد مؤشرات على نقص السوائل بالجسم.

كما يندرج ضعف التركيز والشعور بالضعف العام وقلة كمية البول وتركيزها ضمن المؤشرات التحذيرية الدالة على نقص السوائل بالجسم.

وأضافت الهيئة أنه يمكن التحقق من نقص السوائل بالجسم بطريقة بسيطة تتمثل في شد طيّة جلدية من المعصم إلى أعلى وتركها مجدداً، وإذا لم ترتد الطيّة إلى أسفل فوراً، فيعد ذلك دليلاً على نقص السوائل، وفي هذه الحالة ينبغي الإكثار من السوائل.