“الأيادي البيضاء” تنهي أسبوعاً ترفيهياً لمرضى السكري بالسويداء

نفذت جمعية الأيادي البيضاء الخيرية أسبوعاً ترفيهياً وتثقيفياً لمرضى سكري الأطفال، والسكرين الكبار في أماكن متفرقة من المحافظة، وسط حضور فاعل لعدد من أطباء المحافظة باختصاصات متنوعة.

وأكدت سميرة سرايا رئيسة الجمعية أن الأسبوع الذي انتهى يوم الجمعة الماضي كان مليئاً بالحب والعمل واللعب أيضاً، وهدفه الأول تحفيز المرضى على محبة الحياة، وأنهم ليسوا وحيدين في هذا العالم، حيث بدأ الأسبوع بيوم ترفيهي في صالة ٧ نيسان؛ تخلله ألعاب ترفيهية، وتوزيع الهدايا على الأطفال بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر في السويداء.

وخلال الأيام اللاحقة زارت الجمعية منازل الأطفال السكريين في كل من مدينة السويداء وقرى قنوات ومفعلة وعتيل، وتم توزيع الهدايا والشرائح وأجهزة فحص السكري، ومناقشة احتياجات الأطفال، وتثقيف الأهالي حول المرض من قبل مختصين. بالإضافة إلى استقبال عدد من الأطفال في مقر الجمعية للوقوف على حاجاتهم، ومناقشتهم بالقضايا التي تهمهم.

وأضافت سرايا أن يوم الأربعاء كان اللقاء مع مرضى السكرين الكبار في السن، وتم توزيع الأجهزة والشرائح وتبادل الآراء معهم بما يخص مرضهم، وما يمكن أن يشغلهم من هموم.

وكان للأطباء المتطوعين دور مهم في هذا الأسبوع، حيث قام الدكتور صلاح منذر والدكتورة إيمان الحلبي، الدكتورة أمية جنود بفحص مجاني للمرضى السكرين المتابعين من قبل الجمعية، وقدم مستودع فادي العود الله فحصاً مجانياً للدم.

البعث ميديا || السويداء_ ضياء الصحناوي