الخارجية الروسية: تسوية الأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254

اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا، على ضرورة تسوية الأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 والقضاء على الإرهاب في إدلب وبذل الجهود لإعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في موسكو اليوم: “روسيا تواصل العمل لتسوية الأزمة في سورية على أساس القرار 2254 وعلى أساس نتائج مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري وصيغة أستانا”.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في كانون الأول عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.