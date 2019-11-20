الدفاعات الجوية السورية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي

أفاد مراسل “البعث ميديا”، أن الدفاغات الجوية السورية تصدت ليل الأربعاء الخميس، لأهداف معادية…

وقال مصدر عسكري: في تمام الساعة / الواحدة والدقيقة العشرين/ من فجر اليوم الأربعاء الواقع في 20/11/2019 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، و”مرج عيون” اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان