الشعوب الديمقراطي: أردوغان عدو الشعوب داخل تركيا وسورية والعراق

رداً على السياسات الاستبدادية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، دعا حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض إلى انتخابات بلدية وبرلمانية مبكرة في تركيا.

ووصف الرئيسان المشتركان للحزب سزائي تاماللي وبارفين بولدان في مؤتمر صحفي أردوغان بأنه “استبدادي وديكتاتوري وفاشي يسعى للقضاء على الديمقراطية وهو عدو الشعوب ليس فقط داخل تركيا بل في سورية والعراق” منددين بعدوان النظام التركي على الأراضي السورية وتدخله المستمر بشؤون سورية الداخلية.

ودعا بولدان وتاماللي كل القوى إلى “النضال المشترك والفعال ضد نظام أردوغان” معربين عن رفضهما الانسحاب من البرلمان التركي والاستقالة من رئاسة البلديات التي يحكمها حزب الشعوب الديمقراطي.