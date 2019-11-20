العميد نوريان: اعتقال عدد كبير من العناصر المثيرة لأعمال الشغب

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية العميد أحمد نوريان فى تصريح اليوم إن “أغلبية الأشرار الذين قاموا بأعمال الشغب والتخريب فى الأيام الماضية هم من زمرة المنافقين الإرهابية والمخربين جرى تنظيمهم وتوجيههم من قبل جبهة الاستكبار وعملائه الإقليميين والمحليين مستغلين المطالبات الشعبية للإخلال بالنظام العام وتعكير الأمن عبر تخريب الممتلكات العامة”.

وأوضح نوريان أن مهمة الشرطة تركزت على التعرف على العناصر الرئيسية المحرضة لأحداث العنف وأعمال الشغب وكشف ارتباطاتهم مع الجهات الخارجية مشددا على أن الحفاظ على أمن المواطنين يعتبر خطا أحمر بالنسبة للشرطة الإيرانية التى ستبقى إلى جانب الشعب دوما في إرساء النظام العام والحفاظ على الأمن والاستقرار.