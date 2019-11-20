الهلال: نفتخر بالرئيس الأسد.. وجيشنا الباسل

نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تحيات ومحبة الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد للمشاركين في الندوة التي أقامها الحزب الشيوعي الصيني، للحديث حول تاريخه وأفكار الزعيم ماو تسي تونغ، والتي حضرها العديد من قادة الأحزاب في العالم وممثلون عن العديد من الدول الأخرى.

وأكد الرفيق الهلال أن سورية حاربت الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، وأن القائد بشار الأسد تمكن من تحقيق الانتصار على كل قوى الشر والإجرام، منوهاً إلى فخر حزب البعث العربي الاشتراكي بوجود هذا القائد في صفوفه.

كما أشاد الرفيق الهلال بالندوة المقامة والأفكار التي يطرحها الحزب الشيوعي الصيني، والهادفة للنهوض بالدولة والمجتمع في الصين، إضافة للأفكار التي طرحها اجتماع اللجنة المركزية الأخير في الصين وتضمنت إصلاح النظام الداخلي للحزب ومحاربة الفساد وتعزيز النزاهة وبناء الدفاع الوطني، وفتح جميع أبواب الحزب للمواطنين ما يغني النهج الاشتراكي وقضايا التنمية.

وأشار الأمين العام المساعد إلى النهج الذي يتخذه الحزب الصيني بجعل الشعب محور التنمية وسيد الدولة، خاصةً أن هذا النمط هو الذي يطبق في سورية، وحزب البعث العربي الاشتراكي وأمينه العام الرفيق بشار الأسد لطالما اتخذ من الشعب وإرادته بوصلة له وكان يرفض كل الإملاءات الغربية وبقي محافظاً على السيادة السورية.

شارك في الندوة الرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة القطرية للحزب وباقي الرفاق من أعضاء وفد حزب البعث العربي الاشتراكي.