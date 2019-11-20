“فيسبوك” يطلق تطبيق جديد

أصدر فيسبوك تطبيقاً لابتكار الميمز، والذي أطلق عليه اسم Whale بمتجر التطبيقات الكندي، إذ يمكنك تحميل الصور الخاصة بك أو الاختيار من مكتبة الشركة، مع إمكانية إضافة مجموعة من النصوص والرموز التعبيرية والفلاتر.

صمم التطبيق بواسطة فريق NPE بفيسبوك، المعنى بتجربة المنتجات الجديدة، والذي تم تأسيسه قبل بضعة أشهر للعمل على تطبيقات فيسبوك التجريبية، وتشمل الجهود السابقة للفريق إطلاق تطبيق Bump للدردشة، والذي يساعد الغرباء على الاتصال عبر أسئلة بسيطة لكسر الحواجز، جنباً إلى جنب تطبيق Aux للاستماع جماعي، والذي يتيح لك اختيار الأغاني والتنافس مع الآخرين.

قال فيسبوك إنه يستخدم اسم العلامة التجارية المنفصل NPE للتأكيد بأن تطبيقاته يمكن أن تتغير بسرعة، أو حتى يتم إيقافها إذا وجدت الشركة أنها ليست مفيدة للأشخاص

جدير بالذكر تستهدف التطبيقات الثلاثة مالكي الهواتف الذكية الأصغر سناً، وهو الجيل المهووس حالياً بـ TikTok و Twitch.