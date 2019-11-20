مجددا.. طيران العدو يخرق الأجواء اللبنانية

خرق طيران العدو الإسرائيلي مجددا الأجواء اللبنانية، ونفذ تحليقا مكثفا فجر اليوم في أجواء الجنوب كما نفذ غارات وهمية فوق منطقة صور.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن “11 طائرة حربية معادية إضافة إلى طائرات استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية منذ منتصف الليل الماضي وحتى صباح اليوم ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه والبقاع الغربي والشوف ومدينة صيدا والجنوب ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة”.