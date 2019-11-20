180 عضواً من المجلس البرلماني الصغير يعقدون مؤتمرهم بحماة

عقد مجلس البرلماني الصغير لفرع طلائع البعث بحماة اجتماعه يوم الثلاثاء 19-١١-٢٠١٩ في صالة فرع حماة للحزب بحضور أمين وأعضاء قيادة الفرع وعدد من أعضاء قيادة فرع الطلائع وأعضاء من مجالس الشعب الحزبية.

وطالب أعضاء المجلس البرلماني الصغير بضرورة الاهتمام بالطرق الرئيسية والفرعية ضمن مدينة حماة وإعادة تأهيل الطرق المتضررة في مدينتي سلحب والسقيلبية التي تضررت نتيجة قذائف الحقد الإرهابية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وتنظيم عمليات توزيع الكتب المدرسي وبشكل مستوف لحاجتها لتدارك أي نقص يحصل بعد انطلاق العملية التدريسية ورفع أجور المراقبة والتصحيح وإعادة مدرسي الاختصاص للصفين الخامس والسادس وتحديد معدلات ثابتة للقبول الجامعي لطلبة الشهادات الثانوية وإحداث مدرسة تطبيقية في شطحة وتأهيل المدرسة التطبيقية في صوران وتأمين حاجة المدارس التطبيقية لوسائل تعليمية وإيضاحية تتناسب مع المناهج الحديثة والحد من ظاهرة إطلاق النار العشوائي حفاظا على سلامة المواطنين والأطفال والاقتراح بأن تشمل بطاقة التأمين الصحي للمعلمين كافة أفراد الأسرة وتخصيص زاوية ليوم واحد في الأسبوع بصحيفة الفداء خاصة بالأطفال وكتاباتهم وأعمالهم. وإعداد برامج تلفزيونية و حملات توعية واسعة عن طريق الإعلام والمحاضرات التي تعنى بالأطفال والدعم النفسي والاجتماعي.

كما ركزت المداخلات على ضرورة الاهتمام بالأطفال وتطوير الخطاب الديني والاهتمام برواد الطلائع وتفعيل عمل نقابة الأطباء في تنظيم العمل الطبي.

وأشار أمين فرع طلائع البعث بحماة مسعود الياسين إلى أن الغاية من المجلس البرلماني الصغير إعداد أطفالنا بشكل سلوكي ليتعلموا كيف يطرحون قضاياهم بجرأة ومصداقية وشفافية ويكونون قادرين على التعامل مع القضايا بحكمة وروية وهدوء ويستمعون للآخر والتعبير عن المشكلات التي يعانون منها في كل المجالات التربوية والتعليمية والمعيشية.

يشار إلى أن عدد أعضاء المجلس البرلماني الصغير لفرع طلائع حماة يبلغ حوالي 180.

البعث ميديا|| حماة- غازي الأحمد