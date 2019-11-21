إجراءات لتسويق الحمضيات في طرطوس وتأكيد على زيادة مراكز التوضيب

ينتظر الفلاحون نتائج إيجابية تأتي بعد تدخل، وخطوات فعلية تمت مؤخراً في الساحل السوري بهدف تحسين واقع محصول الحمضيات الذي عانى من نكبات كبيرة في المواسم الماضية ، لتكون زيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف لمحافظة طرطوس في إطار عملي وتطبيقي للقرارات التي اتخذت مؤخراً لدعم فلاحي الحمضيات وتسويق محصولهم.

الوزير نداف أكد خلال جولته دعم الحكومة ، وتقديمها كافة التسهيلات، والإجراءات اللازمة للفلاحين، والمنتجين للحمضيات، وتأمين متطلباتهم المتعلقة بوسائط النقل، وتطوير الخدمات في أسواق الهال الموجودة في كل من اللاذقية وطرطوس.

وفي جولة برفقة أمين فرع الحزب الرفيق محمد حسين وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس شملت أسواق الهال وبعض الفعاليات ، ومراكز التوضيب، وصالات السورية للتجارة، وبعض المزارع المنتجة أدت لسلسلة إجراءات متكاملة بالتعاون مع المجتمع المحلي في اتجاهين:

الأول إسعافي يشمل تأمين السيارات ونقل المحصول من المزارع باتجاه أسواق الهال وكافة المحافظات الداخلية مجاناً دون أي كلف إضافية على المزارع.

والثاني استراتيجي يشمل العمل على اعتمادية المزارع التي تزيد مساحتها عن 25 دونم ودعمها ودعم مراكز التوضيب والعمل على متابعة إجراءات التصدير وتحقيق الشروط المناسبة لتحقيق الربح والمنافسة ورفع السعر للفلاح.

كما طرح المعنيون في القطاع الزراعي والمتابعون لمشاكل تسويق الحمضيات العمل على دعم مزارعي الحمضيات بمبالغ محددة وتقليل المساحة المطلوبة لاعتمادية المزارع، وتعزيز دورالسورية للتجارة بما يلغي دور السماسرة والوسطاء في أسواق الهال وتفعيل دورهيئة المصدرين خاصة في ظل المنافسة الكبيرة من الدول الأخرى وصعوبة إجراءات التصدير في ظل الظروف الحالية وزيادة مراكز التوضيب.

البعث ميديا || طرطوس – محمد محمود