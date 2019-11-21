اتهامات جديدة لنتنياهو

وجه المدعي العام الإسرائيلي اليوم اتهامات بالفساد لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة رويترز عن المدعي العام أفيشاي ماندلبليت قوله في بيان “إن الاتهامات تشمل التورط في جرائم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال”.

وقد يواجه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته بالرشوة وفترة أقصاها 3 سنوات بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي تحقيقاً في قضايا فساد تلاحق نتنياهو تتعلق إحداها بحصوله على هدايا وأخرى تتعلق بشبهات حول إبرامه صفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نوني موزس يقوم بموجبها الأخير بتجميل صورة نتنياهو في صحيفته مقابل إغلاق صحيفة يسرائيل يوم المنافسة لها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي “كان” قد نقلت بداية الأسبوع الجاري عن مصادر سياسية قولها “إن طاقم محامي نتنياهو نصحوه أن يذهب إلى انتخابات ثالثة لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيداً من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون”.